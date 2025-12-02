Todo lo que tiene que saber del Clausura 2026: Calendario y dedicado

El Torneo de Clausura 2026 iniciará el 14 de enero y terminará máximo el 24 de mayo.

La Unafut presentó el calendario completo del campeonato este martes en en el hotel Crowne Plaza.

Ana Gabriela Muñoz, directora de Competición, informó que durante el campeonato se jugarán 98 partidos en 24 jornadas.

Los clásicos quedaron para la fecha 8 el 22 de febrero en el estadio Ricardo Saprissa y para la jornada 16, el 19 de abril, en el Morera Soto.











"Logramos una equidad general y equilibrio en los cruces. Otro elemento que se tomó en cuenta fueron las elecciones presidenciales. Contemplamos los eventos deportivos donde compite la Selección Nacional y también las competiciones internacionales de Concacaf", informó Muñoz.

El dedicado será el exfutbolista del Herediano y de la Selección Nacional, German Chavarria.

"Me siento muy complacido, muy orgulloso de ser el dedicado. Jugué 492 partidos con Herediano y nunca me mostraron la tarjeta roja. Eso me caracterizó y la gente me felicita por esas cosas. No lo esperaba y me puse muy feliz, lo compartí con mi familia", comentó Chavarría.