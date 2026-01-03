Todo lo que tiene que saber de los 90 Minutos por la Vida 2026

Los 90 Minutos por la Vida se realizarán este domingo a las 5 p. m. enel Estadio Nacional.

Liga Deportiva Alajuelense, el Club Sport Herediano, el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés serán los equipos que estarán en el evento.

La actividad tiene como objetivo recaudar fondos para sostener los programas integrales que la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI).

Este año el mensaje central se denomina “Capitanes somos todos” y es una invitación a que cada persona asuma un rol activo en la lucha contra el cáncer infantil.

Las entradas se pueden adquirir a través de Specialticket.net y su recaudación es para ayudar al ALCCI.

Actividades

Los aficionados puedan disfrutar en familia de todas las actividades que están programadas desde las 10 a. m.

La agenda

10 a.m. Activaciones en plazoleta oeste del estadio (parque de inflables, juegos de mesa, videojuegos y stands de las marcas patrocinadoras). Se puede ingresar con la entrada a la actividad.

12 m. d. Apertura de todos los accesos del INS Estadio.

2 p. m. Partido preliminar ex seleccionados nacionales vs generadores de contenido.

4:30 p. m. Carrera de botargas.

4:45 p. m. Reconocimiento al Cuerpo Nacional de Bomberos

5:15 p. m. Arrancan los partidos

* Partido 1: Cartaginés vs Alajuelense

* Partido 2: Herediano vs Saprissa

* Partido 3: Cartaginés vs Herediano

-Show musical Los Ajenos

-Juego de pólvora

-Último partido:

* Partido 4: Saprissa vs Alajuelense

8 p. m. Premiación y cierre de actividad



Formas adicionales de apoyar



Quienes no puedan asistir al evento igualmente pueden sumarse mediante:

* Donaciones al SINPE Móvil al 8620-9090

* Donaciones a través de la plataforma Kolbi:

9002 Doná 2.000 colones

9005 Doná 5.000 colones

9090 Doná 10.000 colones

* Comprando la camiseta al 2255-0231. Valor ¢13 mil colones. Envío gratis a todo el país por medio de Correos de Costa Rica.



Entradas