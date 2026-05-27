¡Todo listo para el Día Nacional de la Juventud 2026! Miles de jóvenes se reunirán en Guápiles

¡Todo listo! La Iglesia Católica anunció la realización del Día Nacional de la Juventud (DNJ) 2026, un encuentro que reunirá a más de 10 mil jóvenes el próximo 11 de julio en el Campo Ferial Expo Pococí, en Guápiles, Limón.



La actividad tendrá como lema “Tengan valor, yo he vencido al mundo” y busca fortalecer el protagonismo de la juventud dentro de la sociedad mediante espacios de encuentro, reflexión y participación (ver video adjunto de Telenoticias).



La organización está a cargo de la Pastoral Juvenil. La Diócesis de Limón será la sede de esta edición. El programa incluirá música, expresiones culturales y actividades espirituales dirigidas a jóvenes entre los 14 y 35 años.



Uno de los principales atractivos será la presentación de Hakuna Group Music. El grupo interpretará temas reconocidos como La Fila, Huracán y Sencillamente.



El evento también tendrá participación de bandas nacionales, un coro diocesano y manifestaciones culturales representativas del Caribe costarricense.



La Comisión Central del DNJ, junto con la Pastoral Juvenil de Costa Rica y la Diócesis de Limón, extendió la invitación a jóvenes y familias para participar en la jornada.



Las inscripciones ya están habilitadas mediante el sitio oficial de la Diócesis de Limón, donde las personas interesadas pueden consultar detalles adicionales sobre la actividad.





