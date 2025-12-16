“Todavía nos encontramos en pico respiratorio”: Piden reforzar prevención en época navideña

Un total de 37 niños han muerto en el Hospital Nacional de Niños a causa de virus respiratorios durante este año, según datos oficiales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).



La cifra resulta preocupante: en 11 meses se registró un promedio de 3,3 fallecimientos por mes (ver video adjunto de Telenoticias).



Del total de decesos, el 32% fue atribuido al rinovirus, causante del resfriado común. Además, un 30% de los casos no presentó germen aislado, ya que las pruebas de laboratorio no lograron especificar el virus, mientras que el 24% correspondió al virus sincitial respiratorio.



Las autoridades del centro médico pediátrico recordaron la importancia de aplicar medidas preventivas en este momento del año, caracterizado, además, por cambios en las condiciones del tiempo.



“Al llegar las fiestas navideñas, todavía nos encontramos en el pico respiratorio del año 2025 y esto es razón de más para doblegar los esfuerzos en medidas preventivas para nuestros niños.

“Teniendo días a veces muy calientes, a veces muy fríos, es importante el abrigo; tener las medidas de higiene personal, higiene ambiental. Higiene personal: lavado de manos con agua y jabón, intenso. Higiene ambiental: evitar lugares muy hacinados de población y usar mascarilla, protocolo de estornudo y tos para evitar que la contagiosidad de esos agentes virales siga haciendo más estragos”, dijo el doctor Carlos Jiménez, director del Hospital de Niños.



Estos cuidados deben duplicarse justo en una época marcada por una alta cantidad de actividades y reuniones navideñas.



Casi la mitad de los menores que fallecieron por virus respiratorios tenían menos de un año.