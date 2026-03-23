Tilarán pide avanzar proyecto para dar seguridad jurídica a 700 familias de Lago Arenal

Autoridades y vecinos de Tilarán hacen un llamado urgente a los diputados para que se apruebe el proyecto de ley expediente 22.981, una iniciativa que beneficiaría a más de 700 familias que viven en los alrededores del Lago Arenal.

La propuesta busca poner fin a décadas de incertidumbre jurídica para estos habitantes, quienes actualmente temen perder sus tierras o enfrentar demoliciones debido a la falta de regulación clara sobre la franja del embalse.

Además de brindar seguridad jurídica, la iniciativa pretende impulsar el desarrollo turístico sostenible en la zona, una actividad considerada clave para la economía local.

Desde la Municipalidad de Tilarán insisten en la necesidad de avanzar con el trámite legislativo, señalando que el proyecto ya cuenta con el respaldo de instituciones como el AyA, el ICE, el ICT, el MAG y Senara.

El expediente se encuentra listo para su votación en el plenario legislativo.

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