¿Tiene ropa que ya no usa? Dele una segunda oportunidad donándola

Por Eric Corrales | 2 de julio de 2022, 14:02 PM

Si usted tiene ropa que ya no usa, está en buen estado y no sabe qué hacer con ella, este es el mejor momento para donarla.



El programa de lealtad Line Up Rewards activó la iniciativa “Doná y ganá”, la cual incentiva a la población a donar prendas en más de 10 tiendas ubicadas en la Gran Área Metropolitana este fin de semana.

En estos puntos de venta están identificados los cajones destinados a recibir ropa para adulto o para niños, ya sean prendas nuevas o usadas, y de cualquier marca. Todo lo recolectado en estos recipientes será enviado a las fundaciones Aldeas Infantiles SOS y REMAR, ambas son organizaciones sin fines de lucro que apoyan constantemente a distintas poblaciones vulnerables.

“En secuencia de nuestra estrategia alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Fin de la Pobreza y Hambre Cero, decidimos ofrecer a nuestros clientes los cajones de recolección de prendas en algunas de nuestras tiendas, con el objetivo de que estas puedan tener una nueva vida y sean de beneficio para otras personas”, mencionó Melissa Salas, Corporate Sustainability Manager de AR Holdings.

Además, para quienes formen parte del programa Line Up Rewards, al donar, podrán escanear un código QR ubicado en los cajones, el cual los llevará a un formulario que puede llenarse para quedar participando por cinco Gift Cards Line Up Rewards por un monto de $150 cada una.

¿Dónde puede donar las prendas?

Si usted desea unirse a esta campaña y donar ropa, puede hacerlo acercándose a las siguientes tiendas, identificadas según el centro comercial en el que se encuentren:

Avenida Escazú: Gap, Banana Republic, Springfield y Adolfo Domínguez.

Multiplaza Curridabat: Old Navy.

Multiplaza Escazú: Forever 21.

Escazú Village: Old Navy.

City Mall: Old Navy.

Lincoln Plaza: Old Navy.

Paseo Metrópoli: Gap.

Terrazas Lindora: Springfield.

“Invitamos a todos aquellos interesados a que se acerquen a nuestros puntos de recolección y donen esas prendas que ya no utilizan, ya sea que están en excelente estado, o bien, prendas nuevas”, concluyó Salas.

Para obtener más información, los interesados pueden visitar Line Up Rewards en Instagram como @lineuprewardscr , y en Facebook https://www.facebook.com/lineuptrends y en su página web https://shop.lineuprewards.com/