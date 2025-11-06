¿Tiene pendiente la prueba teórica de manejo? Educación Vial anuncia cambio para 2026

A partir del 2 de marzo de 2026, quienes deseen obtener su licencia de conducir deberán realizar una prueba teórica diferenciada según el tipo de vehículo que pretenden operar: clase A para motocicletas y clase B para automóviles.

Así lo informó la Dirección General de Educación Vial, que busca ajustar la capacitación y evaluación a las características específicas de cada conductor y su vehículo.



La directora de Educación Vial, Sindy Coto, señaló que durante lo que resta del año y hasta el 27 de febrero de 2026, el examen continuará aplicándose bajo el formato actual.



“Nos complace informar que, gracias al compromiso y trabajo de esta Dirección, así como de Asesoría en Tecnología de la Información (ATI) del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), a partir del próximo 2 de marzo tendremos pruebas teóricas diferenciadas para automóvil y motocicletas, logrando así evaluar de mejor manera las destrezas, habilidades y conocimientos básicos del vehículo, que son evidentemente diferentes para ambas clases de licencias”, comentó Coto.



Para implementar el nuevo modelo, se desarrollaron manuales específicos: uno dirigido a aspirantes a conductores de automóviles y otro exclusivo para quienes buscan licencia de motocicleta. Ambos estarán disponibles a más tardar el 2 de febrero de 2026.



“Los requerimientos serán los mismos en cuanto a la necesidad de tener credenciales para poder matricular, el costo de la prueba, así como las modalidades (regular y suficiencia). Los programas especiales (adecuaciones, personas sordas) tampoco van a variar, únicamente a partir del 2 de marzo la persona debe elegir si la prueba teórica que aplicará será para carro o moto”, detalló la Directora de Educación Vial.



Periodo de transición



Para evitar afectaciones a los usuarios, se habilitará un periodo de transición. Toda persona que apruebe la prueba teórica antes del 27 de febrero de 2026 podrá matricular la prueba práctica para vehículo y/o motocicleta sin necesidad de presentar un examen adicional hasta el 31 de diciembre de 2026.



Sin embargo, quienes superen el examen teórico antes de esa fecha, pero no realicen la prueba práctica al cierre de 2026, tendrán válida únicamente la aprobación para automóvil.



Coto destacó que este ajuste responde a la necesidad de mejorar la formación de los futuros conductores en el país.



“Es imprescindible contar con un proceso de formación independiente esperamos que este cambio aporte significativamente a la seguridad vial del país con conductores más conscientes, mejor preparados y con mayor capacidad de prevenir accidentes, especialmente en un contexto donde las motocicletas tienen alta participación en los siniestros viales”, concluyó Coto.