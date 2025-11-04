¿Tiene alguna relación Celso Gamboa con el Cártel del Caribe Sur?

El abogado Celso Gamboa figuraba en la "segunda o tercera línea" del Cártel de Caribe Sur.

Lo anterior se desprende del vínculo que la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos encontró entre el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, así como el presunto narcotraficante Edwin López, alias "Pecho de Rata".

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó que, a partir de información intercambiada con la agencia extranjera, fue posible establecer una relación del también exfiscal con la estructura criminal que lideraban los hermanos Luis Manuel y Jordie Picado, más conocidos como "Shock" y "Noni", actualmente detenidos.

"Básicamente, este grupo se desarrolló en el Pacífico. Hace algunos años yo les había explicado que empezamos a ver el fenómeno cédula siete. Es decir, sujetos nativos de Limón, siendo detenidos en el Pacífico con embarcaciones registradas en el Atlántico con alijos de droga. Ahí es donde empieza este grupo de alias 'Shock' con otros asociados detenidos, como 'Pecho de Rata', y todo el involucramiento que también ha colaborado la DEA con Gamboa y todos los sujetos que ustedes conocen, y este grupo empezó a tomar ese control. "Además, empezó a tomar el posicionamiento de Limón y ahí entra la facción violenta del grupo, con la muerte de 'Chombo', de Dobroski, el óctuple homicidio... prácticamente el grupo de "El Secreto" desapareció y este grupo empezó a posicionarse en las dos costas con otros socios. Además de que se convirtió en un proveedor para todas las estructuras criminales de la capital, de las costas, de Pococí y todos estos delincuentes que ustedes conocen, que le compraban la droga a este grupo", explicó el jefe de la Policía Judicial.

Soto llamó a Gamboa un "aliado de mando medio" y destacó que su vínculo giraba en torno a la participación de López en la estructura criminal, que es la primera de su tipo en detectarse en Costa Rica.

Para lograr la desarticulación del Cártel del Caribe Sur, el Organismo de Investigación Judicial, los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), así como la Policía Municipal de San José llevaron a cabo la madrugada de este martes el operativo más grande de la historia del país. Este incluyó la participación de 1.200 oficiales en 64 allanamientos y la detención de 33 personas.

Sobre el particular, Teletica.com procuró un comentario del abogado del exmagistrado y exministro, Michael Castillo, pero este no atendió los mensajes y llamadas hechos a su teléfono.