Ticos viven momentos de angustia al quedar varados en Orlando por cierre de Spirit Airlines

Un grupo de costarricenses vivió momentos de angustia tras quedar varados en Orlando, Estados Unidos, luego del cierre de operaciones de la aerolínea Spirit.

Se trata de una familia originaria de Siquirres que se encontraba disfrutando de vacaciones en Florida cuando la aerolínea anunció la cancelación de sus vuelos, informando a los pasajeros mediante su aplicación y correo electrónico.

Posteriormente, la compañía confirmó el cese total de sus operaciones debido a una crisis financiera, lo que dejó a miles de viajeros afectados.

Ante la situación, aerolíneas como Avianca, Delta, American Airlines y JetBlue ofrecieron alternativas de regreso, ya sea sin costo o a precios reducidos para los pasajeros varados.

El cierre de Spirit Airlines ha generado un impacto significativo en la operación aérea, afectando a miles de usuarios en distintos países.