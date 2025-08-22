Ticos tienen menos de 40 días para cambiar su domicilio electoral

El 30 de setiembre será una fecha clave para los votantes en Costa Rica, ya que ese día vence el plazo para realizar trámites como el cambio de domicilio electoral y la inscripción en el padrón, de cara a las elecciones nacionales de febrero de 2026.



Las personas que se hayan trasladado de provincia, como por ejemplo de Alajuela a Puntarenas, deberán actualizar su dirección electoral antes de esa fecha para poder votar en su nuevo lugar de residencia. Ese mismo día también se cerrará el padrón electoral (ver video adjunto de Telenoticias).



Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), aún hay 43.835 jóvenes que no han solicitado su cédula de identidad, lo que les impediría participar en los próximos comicios si no completan el trámite a tiempo.



El TSE insiste en que quienes estén pendientes de este tipo de gestiones deben realizarlas lo antes posible, ya que el cierre de setiembre marca el límite legal y no habrá prórrogas.