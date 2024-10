Ticos en EE. UU. rifan carretas típicas para pagar repatriación de compatriota fallecido.

Costarricenses radicados en Estados Unidos rifan dos carretas típicas para costear la repatriación del cuerpo de un compatriota fallecido en Atlanta.

Se trata de Harold Ramírez Carranza, de 40 años y oriundo de Pérez Zeledón, quien murió el lunes anterior en un accidente laboral.

Por medio de la fundación ‘Ticos Helping Ticos’, coordinada por María Chinchilla, se invita a apoyar esta iniciativa, ya que a Ramírez “lo esperan sus familiares” en Costa Rica.

Chinchilla, quien era amiga de Harold desde hace 10 años, tiene una colección de carretas y no dudó en ponerla a disposición de una causa como esta.

“Tengo una colección de más de 45 carretas que he encontrado en EE. UU. Cuando pasa una crisis como ahorita, yo rifo las carretas, porque la gente que ayuda sabe que, si gana, no es una estafa. No me gusta pedir plata sin dar algo a cambio, y como tengo tantas carretas, las utilizo”, dijo la costarricense a este medio.

“La idea de las carretas es que si pasa una emergencia, puedo sacar plata rápida para ayudar a las personas que lo necesiten”, agregó.