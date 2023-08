Tico que murió combatiendo en Ucrania: “Me gustaría ser recordado como una persona que no se rinde fácilmente”

“El comandante nos dijo antes de empezar: ‘el que no esté dispuesto a morir por favor no se suba a ese bus’. Pero este siempre ha sido mi sueño y para mí nada es imposible”, relató Rojas.

“A mí me han dicho que peleo una guerra que no me incumbe, mentira, esta guerra le incumbe a todo, todo el planeta, todo el eje político se mueve acá, un ejemplo claro la gasolina o el aceite de girasol, Ucrania es el mayor productor de este aceite, muchas cosas dependen de esta guerra”, enfatizó.

Rojas tenía un hijo de 15 años, quien era su principal motivación para permanecer en combate. “Mi hijo me dice que está súper orgulloso. Él sabe que siempre me han gustado estas cosas. Se siente feliz, eso me dice siempre, realmente él casi es como mi familia porque no tengo una relación muy cercana con otros familiares”.