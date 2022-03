Tico liberado en México: “Odio lo que me pasó, pero la persona que soy hoy no existiría sin vivir lo que viví”

Un juez federal de México dejó en libertar al costarricense César Julián Herrera Víquez, quien tenía varios meses de estar detenido por la policía mexicana.



Tras su libertad, César conversó con Teletica.com y relató los minutos de terror que vivió, así como la enseñanza que le dejó estar en prisión.

“Fue una violación constante de mis derechos, incluso mis derechos internacionales fueron pisoteados, el embajador siempre estuvo muy atento, esto fue una bola de nieve de relaciones constantes y arbitrarias y que se fue sumando hasta llegar a una entidad que resuelve de manera apegada a la ley el montón de atropellos.

“Yo estuve en un lugar donde sucedió algo, yo estaba trabajando en mi oficina y en el mismo edificio sucedió una situación, como algún trabajo policial de alguna manera y al yo ser testigo de lo que estaba pasando me metieron en el mismo paquete, es un asunto complicado de explicar lo que viví, ya tendré tiempo de contarlo, pero es una película de terror”, dijo el tico.

A pesar de la difícil situación, ahora César agradece a la vida la experiencia y saca lo bueno de cada situación para ser una persona diferente.

“Yo odio lo que me pasó, pero la persona que soy hoy no existiría sin vivir lo que viví, el padre que quiero ser, el esposo que quiero ser, el hijo que quiero ser, el ser humano que quiero ser nació de esta experiencia, fue un asunto de encontrarme con un montón de realidades, cosas que me cambiaron la vida, fue una experiencia muy amarga, mi esposa ha sido una columna muy importante para esta casa, mis papás y toda la gente que me apoyó. “Esta experiencia me cambió para bien, he aprendido a separar todo lo malo, sé que fue una injusticia terrible, pero también fue algo que me dejó enseñanzas que llevaré siempre contigo. “Que yo esté en mi casa es sinónimo de que se hizo justicia y estaré un tiempo en Costa Rica para luego volver a México y hacer el contenido audiovisual que amo. Esto es una oportunidad para reiniciar y es lo que valoro de esta experiencia, lo que me hicieron no tiene nombre, fue una injusticia, es un asunto apabullante como separan una familia sin importar nada, pero al final la justicia prevaleció”, relató.

Herrera agradece el esfuerzo de las autoridades costarricenses, de su familia, amigos y sus abogados.

“Desde el inicio de esta mala broma recurrimos a un recurso de amparo, a mí me acusa la Fiscalía de Veracruz y los que llevan la causa son jueces del mismo estado.

“El juez federal resuelve que había muchos vicios en el proceso, por lo que ordena mi inmediata libertad.

“Mis amigos en Costa Rica y México me apoyaron mucho, mucha gente sabía que esto fue una injusticia, estoy muy agradecido con la ola de amor para mi familia, las ayudas han sido muchas.

“Mi esposa me llevó al penal un libro que ella hizo con cartas de gente que incluso yo ni conocía, mucha gente dándome apoyo.

“Mis hermanos han estado viajando periódicamente a México, son gastos económicos con los que la familia no contaba”, expresó.

Este productor seguirá con su vida en Coatepec, México, donde formó una familia, pero no descarta viajar pronto a Costa Rica para retomar fuerzas tras esta experiencia traumática que vivió.

“Yo tengo una empresa de producción audiovisual, yo me dedico a hacer videoclips, trabajo con diferentes casas disqueras acá en México y con varios artistas.

“Tengo mi propia casa productora con la que estamos haciendo un documental de la historia del café en México.

“Mi esposa y mis hijos son mexicanos, yo me casé acá en Veracruz, donde formé mi familia y mi patrimonio, todas mis raíces las hice acá, pero cuando me detienen toda mi familia viajó acá, porque estuve 36 horas desaparecido, mis hermanos me buscaron por cielo, mar y tierra.

“Luego de que mi familia recurrió a los medios y a la Cancillería, es cuando aparezco, horas después, acusado de un delito, ni siquiera tienen que creerme a mí, solo el hecho de ver la carpeta de investigación se da uno cuenta que te narra una ficción mal hecha.

“A pesar de todo, yo amo mucho este país, estaré en Costa Rica un tiempo, trabajaré desde allá y seguiré con mis proyectos algún tiempo, hasta que nos sintamos con la tranquilidad y la calma de volver, esto ha sido muy duro para mis hijos.

“Yo amo este país, si pongo todo en una balanza es más lo que me ha dado México que los siete meses que me robaron, es un país maravilloso de gente maravillosa, yo solo quiero recuperar mi vida normal, seguir haciendo lo que amo, pero valorando mucho todo lo que aprendí, es una escuela que, a pesar de la pesadilla que fue, valoro mucho la enseñanza y las lecciones de humanidad que viví", agregó.

Ayudas

Los meses que estuvo en prisión, más gastos de abogados y pérdida de equipos, obligaron a esta familia a buscar ayuda y hacer rifas para salir adelante.

“Evidentemente, de mi oficina se llevaron todo el equipo de grabación, discos duros con los trabajos, todo eso desapareció, pero acá mis socios no han dejado de trabajar, no han dejado de producir, eso nos ha ayudado mucho para sostenernos, pero esto ha sido una completa locura.

“Es muy difícil estar encerrado, bendito Dios me tocó en una cárcel donde me trataron muy bien, mi estancia fue lo menos tortuosa posible, pero es completamente irreal estar encerrado en un lugar sabiendo que tu no hiciste nada, y que no hay forma de que puedas salir hasta que no venga una entidad superior a decir que no hiciste nada y eso genera impotencia y trauma.

“En las redes sociales mi esposa hizo varias rifas para poder subsanar los gastos, porque evidentemente pues no ha sido nada fácil, hemos gastado mucho dinero, pagar abogados, entre otros, nadie está preparado para esto.

“Realmente, lo traumático que viví no fue en el penal sino en las primeras 36 horas que estuve detenido, eso sí lo quiero olvidar”, concluyó el productor costarricense.

Si usted desea colaborar con la familia en las rifas que están haciendo para salir adelante, puede contactar a Pedro Herrera, hermano de César, al número: 8411-9470.