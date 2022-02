Tico fue de vacaciones a Ucrania y ahora está "varado" por cancelación de vuelos

Allan Quirós fue a vacacionar a Ucrania, pero ahora se encuentra "varado" porque le cancelaron los vuelos para salir de ese país. Él es uno de los cuatro costarricenses de los que la Cancillería de Costa Rica tiene registro, en medio de las crecientes tensiones por una eventual invasión militar rusa.

El tico hizo público su caso durante el programa En Profundidad de Teletica.com, donde, precisamente, un analista internacional abordaba la situación que se vive en esa región del mundo. Posteriormente, este medio se puso en contacto con él.

"Yo estoy de vacaciones, entré aquí a Ucrania el 7 de febrero, según consta en los registros. Yo tenía que salir de aquí el día 21, pero me cancelaron los vuelos por parte de KLM. Escribí a las embajadas para ver qué se podía hacer, para ver si podía extender el periodo de la visa, porque las visas de acá son mucho más estrictas que las de Estados Unidos", relató Quirós, quien mostró el documento de cancelación que le envió la aerolínea.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica anunció, este viernes, que mantiene su servicio consular activo para ayudar a los compatriotas que están en Ucrania, ya que no existe representación diplomática en esa nación de Europa Oriental. Sin embargo, el turista aún no tiene certeza de cómo saldrá de ahí.

"Prácticamente, no tuve mayor respuesta y lo que me indican es, diay, 'salga de ahí, vea a ver cómo hace'. Sí me llamó la atención que la Embajada en Rusia me dijo que me fuera para Moscú, pero me parece ridículo tener que pasar toda la zona de conflicto para tener que llegar a Moscú, y que ellos ven cómo me hacían llegar a Madrid, porque mi vuelo a Costa Rica es el 23.

"Me toca ver qué hago, entonces estoy analizando la posibilidad de, el domingo o el lunes, irme por tierra hasta Polonia y salir de ahí en trenes o en buses, para llegar a Madrid", agregó el costarricense.

¿Se siente la tensión?

En este momento, Quirós está en Jmelnitsky, una de las ciudades industriales más importantes de Ucrania; pero también ha estado en la capital, Kiev, y otras zonas.

"Ya he recorrido gran parte del país y no he podido observar ningún tipo de peligro ni despliegue militar, absolutamente nada. Aquí la vida sigue normal, todo el mundo trabaja, la gente es muy trabajadora, los espectáculos siguen todo bien, el comercio no se ha visto afectado en absolutamente nada", contó.

Según el turista, los ciudadanos consideran que "el conflicto ha sido el mismo desde 1992".

"Compartiendo con los ucranianos, ellos están como sorprendidos con los tipos de noticias que hay porque no se ve ningún tipo de despliegue militar", concluyó.