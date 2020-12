Tico es electo juez de la Corte Penal Internacional

El costarricense y jurista Sergio Ugalde Godínez fue electo como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) para el periodo 2021-2030.​

Así lo informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto quien además, señaló que el apoyo fue abrumador por los Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

“En una competida y compleja contienda con 18 aspirantes para seis puestos a jueces de la Corte Penal Internacional, el candidato costarricense obtuvo un contundente respaldo de 87 votos en la cuarta ronda”, señaló el Ministerio.

Además, indicó que “este respaldo, aparte de ser el mayor para un candidato latinoamericano en esta contienda, es un voto de confianza a Costa Rica, a su compromiso con el derecho internacional, con la lucha contra la impunidad de los peores crímenes y con el reconocimiento de los derechos de las víctimas”.

​Para que Ugalde fuera electo tuvo que aprobar dos elementos en los cuales se basaba la contienda.

El primer elemento destaca los valores y apoyo al derecho internacional y la defensa del multilateralismo que Costa Rica comparte con todos los demás Estados Parte del Estatuto de Roma.

Y un segundo, se basa en el conocimiento y experiencia del candidato nacional, que llevó al Comité Asesor de Nominaciones de Jueces de la Corte Penal Internacional a considerarlo “altamente calificado” para el cargo de juez.

“Costa Rica está honrada por la confianza que se depositó en la candidatura del ahora juez Sergio Ugalde, y representa un reconocimiento al compromiso de Costa Rica en la lucha contra la impunidad de los peores crímenes internacionales y de respaldo a la institucionalidad del derecho internacional, vital para una democracia desarmada como la nuestra”, dijo Rodolfo Solano, ministro de Relaciones Exteriores.

Sergio Ugalde Godínez es graduado de la Universidad de Oxford, ha ejercido el derecho internacional por veinte años, acumulando una extensiva experiencia en la gobernanza y tramitación de procedimientos en diversas cortes internacionales.

También fue Embajador de Costa Rica en Países Bajos y en la actualidad es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje y es profesor de derecho internacional de la Universidad para la Paz, creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de último recurso o complementario, que consagra un sistema de justicia para los crímenes internacionales graves cuando no hay acción por parte de los tribunales nacionales y, únicamente interviene cuando los Estados no están dispuestos o no puedan realmente llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos nacionales.

Tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y forman parte de ella 123 estados.