Tico de 113 años venció al COVID-19 sin darse cuenta: "Me siento pura vida"

Don José Flores, vecino de Santa Rosa de Pocosol, es el tico más longevo que ha superado el COVID-19. Venció a la enfermedad con 113 años: lo más curioso es que nunca se enteró de que la padecía.



María, su hija, tomó la decisión de no informarle, ya que sus síntomas eran como los de una gripe fuerte. El "súper centenario" pasó su aislamiento en casa, según contó a Teletica.com.

Todo inició cuando una familiar salió contagiada de coronavirus. Días después, llamaron a doña María para que se fuera hacer la prueba, ya que había tenido contacto directo con ella.

Poco después, don José empezó a orinar sangre y lo tuvieron que hospitalizar.

La noticia cayó como un balde de agua fría, cuenta la hija de don José, quien incluso dudó que su papá pudiera superar la enfermedad. Sin embargo, nunca le contaron que tenía el virus.

"Ya no quería comer, la comida no le sabía a nada y él no me decía nada de eso. Yo le decía ¿por qué no quiere comer? 'No quiero', me contestaba".