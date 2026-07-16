Tico con papalomoyo viaja a Nicaragua en busca del medicamento que no consigue en la CCSS

El sancarleño Dennis Vargas Villalobos, diagnosticado con una infección por papalomoyo, decidió viajar a Nicaragua para recibir el tratamiento que asegura no ha podido obtener en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pese a varios meses de espera.

El caso de Vargas fue dado a conocer a finales de mayo, cuando denunció que, tras contraer la enfermedad por la picadura de un papalomoyo, en el Hospital San Carlos no le suministraron el medicamento requerido y, además, le asignaron una cita de seguimiento para el año 2032.

Tras la difusión de su caso, la CCSS le adelantó la cita médica e informó que el medicamento Glucantime no estaba disponible en el país, pero que sería importado desde el extranjero para garantizar su tratamiento.

Sin embargo, varias semanas después, el paciente continúa sin recibir el fármaco y sin iniciar el tratamiento, por lo que optó por trasladarse a Nicaragua, donde, según indicó, la seguridad social sí dispone del Glucantime. Para completar el tratamiento, deberá permanecer en ese país durante un par de semanas.

¿Por qué la CCSS aún no entrega el medicamento?

La CCSS explicó que el lote del medicamento fue recibido por la institución el pasado 2 de junio. No obstante, durante el proceso de control de calidad, el producto no superó la prueba de partículas visibles, una condición considerada una desviación crítica que obligó a rechazar el lote por representar un riesgo para los pacientes.

La institución agregó que el laboratorio fabricante es el único que cuenta con registro sanitario ante el Ministerio de Salud, por lo que actualmente no existe otra opción autorizada para su comercialización en Costa Rica.

Asimismo, indicó que solicitó al proveedor la reposición del medicamento, pero hasta la fecha esta no se ha concretado.

Ante el desabastecimiento, la CCSS informó que mantiene gestiones con autoridades sanitarias de Brasil, Guatemala, Perú y Panamá para obtener el medicamento mediante donaciones internacionales.

Además, señaló que el pasado 7 de julio abrió un procedimiento de compra urgente, en el que participó un oferente cuyo producto aún no cuenta con registro sanitario en Costa Rica. La institución indicó que, si supera las evaluaciones técnicas correspondientes, se tramitaría la autorización excepcional prevista en la Ley General de Salud para permitir su utilización.

Mientras tanto, Dennis continúa a la espera de recuperar su salud y encontró en el sistema de seguridad social nicaragüense una alternativa para iniciar el tratamiento que, hasta ahora, no ha podido recibir en Costa Rica.



