Ticas consolidan emprendimiento que permite a mujeres ahorrar en toallas sanitarias

Un emprendimiento nacional permite hoy que cientos de mujeres tengan una menstruación sostenible y amigable con el ambiente: se trata de la copa menstrual Cíclica; su costo, además, genera un ahorro de hasta 80 mil colones al año.

En el 2018, Angie Sánchez, bióloga de la Universidad de Costa Rica, inició con el emprendimiento de copas menstruales en el país. María Laura Gutiérrez García, egresada de la carrera Comercio Internacional de la Universidad Nacional, se unió y, actualmente, ambas son las propietarias de Cíclica, desde hace cuatro años.

“La copa menstrual está hecha de silicón de grado médico, el mismo material con el que se hacen los implantes de seno. Este material es muy amigable con nuestro cuerpo, porque no interactúa de ninguna manera, ni positiva ni negativa: no te va a generar alergias, no va a liberar químicos, y se adapta al cuerpo”, explicó Gutiérrez.