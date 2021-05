Tica vivió bombardeos en Israel: “Fue demasiado horroroso, no se lo deseo a nadie”

La costarricense Michelle Montero, quien milita en el equipo de fútbol Hapoel Be'er Sheva de Israel, contó a Teletica.com los minutos de horror que vivió luego de estar en medio del bombardeo.



Y es que los últimos días los niveles de violencia entre Israel, Hamas y La Yihad Islámica se han intensificado como nunca en más de 20 años

Los bombardeos no han cesado y ya dejan decenas de muertos.

“No te miento, todavía estoy muy asustada, se supone que bombardearon primero Israel, tenemos una semana sin entrenar, ayer bombardearon Tel Aviv y hoy bombardearon exactamente donde vivo yo y fue algo demasiado aterrador.

“Yo vivo con dos compañeras de fútbol, ellas son brasileñas, primero tiraron una alerta que es un tipo de alarma o sirena, ya nos habían avisado que si sonaba la sirena teníamos que bajar tres pisos y ponernos en una zona de seguridad que tiene el edificio.

“Cuando nos quedamos ahí empezaron a caer bombas y más bombas, sonó como seis o siete veces, explotaron las bombas.

“Yo solo quería irme, quería estar con mi familia, desesperación, acá la gente, no es que lo ven normal, pero para ellos es algo un poco más común, porque la gente era como ¡uy, uy! Pero yo era la única que estaba llorando, estaba temblando, para mí es muy duro.

“Como le dije a una muchacha, para mí no es normal porque nosotros no tenemos ejército. Para mí fue demasiado horroroso, algo que no se lo deseo a nadie, por dicha ya pasó el susto”, relató todavía asustada la joven futbolista.

Lea también Internacional Israel y Gaza amanecen con nuevos ataques Enfrentamiento peligra con convertirse en guerra a gran escala.

Sin poder salir

La joven de 26 años asegura que no pueden salir y espera que no haya personas heridas.

“Esperemos que no haya ningún herido, no nos dejan salir de la casa, como es un edificio que hace forma de cuadro, no tenemos como visión hacia las calles, es como muy cerrado, no tenemos ni idea de cómo quedaron las calles.

“Se que Israel tiene una seguridad que hace que cuando hay bombas tratan de destruirlas en el aire, pero sí sé que cayeron unas a tierra.

“Solo he visto que se ha puesto muy feo el ambiente, estábamos viendo que también hay terroristas palestinos que están disparándole a la gente en la calle”, relató Montero.

Lea también Internacional Video: Israel intercepta misiles lanzados por Hamas

Sin comida

Otro tema que les preocupa es que se están quedando sin comida, por ello están racionándola para rendirla al máximo.

“Nos estamos quedando sin comida, pero hace poco compré unas cosas ahí, y estamos tratando de organizarnos para que no tengamos que salir, porque de hecho no queremos salir.

“En la embajada he tenido buena comunicación, de hecho, hoy hablamos 3 horas antes de que cayeran los bombardeos”, agregó.

Premier League Femenina

Tras los ataques la liga de fútbol femenina está paralizada, por lo que la incertidumbre de qué va a pasar la embarga.

“Con el club no sabemos nada, teníamos que entrenar hoy, pero nos tienen encerradas, por el momento solo nos queda un partido, no sé que va a pasar con el campeonato, no sé si va a seguir. Yo tengo mi boleto de ida para el 31 pero no sé qué vamos a hacer con ese último partido”, agregó la oriunda de Sarapiquí.

Lea también Internacional Al menos 22 muertos en Gaza tras una noche de bombardeos israelíes

La familia

En los bombardeos Michelle relataba que solo quería estar con su familia y que no ha podido dormir tras el ataque.

“Llamé a mi novio cuando sonó la sirena, él se comunicó con todos y estaban muy asustados, a la tercera sirena los pude llamar, mami estaba llorando mucho, es más sentimental, pero yo les dije que tranquilos que estábamos bien.

“Pero no quería preocuparlos, te soy sincera, sí sonaba muy feo, el piso y todo, se escuchaba horrible, el piso se movía como temblor, fue horrible. Gracias a Dios las chicas estaban conmigo”, concluyó la exdelantera herediana.

La embajada de Israel en Costa Rica se pronunció tras los ataques y asegura que la organización terrorista está perpetrando una campaña de incitación y odio, por lo que hacen un llamado a la comunidad internacional para condenar esta acción que está dañando a Israel y a los mismos palestinos.