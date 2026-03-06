Tica varada en Qatar: “Lo que más me preocupa es cuándo y cómo vamos a regresar”

El pasado 24 de febrero, Yeisan Rivera Valverde, directora de Seguridad e Investigación de Correos de Costa Rica, viajó a Tailandia para participar en el Foro Internacional de Seguridad. En su regreso al país, el pasado sábado tomó un vuelo desde Catar hacia España, donde continuaría su trayecto hacia Costa Rica.

Sin embargo, dos horas después de haber despegado, el piloto informó que debían regresar a Qatar debido al cierre del espacio aéreo.

En ese momento, los pasajeros no tenían claro lo que ocurría. Fue hasta que regresaron al país de Medio Oriente que se enteraron del conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos. La aerolínea los trasladó a un hotel, donde ahora deben permanecer a la espera de una solución para poder salir.

“Cuando nosotros llegamos al aeropuerto, ya en la sala, apenas estamos en el descenso, empezaron a llegar las alertas a todos los teléfonos de los que veníamos en el avión, y decía alerta nacional, ubíquese en un lugar que esté lejos de las ventanas y bajo algún techo, estamos en alerta nacional”, contó.

Según relató, cuando se detectan misiles o cohetes que atraviesan el espacio aéreo, las personas deben bajar a un sótano para resguardarse.

“Ha sido de mucha duda por parte de todos los que estamos aquí. Aquí hay algunos ticos, en otros hoteles están repartidos otros ticos, no a todos nos tocó el mismo hotel. Hay españoles, hay alemanes, franceses. Entonces, tal vez si se resume en una palabra puede ser incertidumbre y angustia porque uno no está acostumbrado ni a escuchar lo que se escucha aquí, ni a no tener una respuesta. Eso es lo que más preocupa”, acotó la funcionaria.

Mientras tanto, Rivera ha logrado mantener contacto constante con sus familiares en Costa Rica, quienes esperan su regreso. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cuándo podrían volver al país.

“Lo que más me preocupa es cuándo y cómo vamos a regresar. ¿Cuándo veo a mi hija? ¿Cuándo veo a mi familia? ¿Cuándo se van a abrir esas líneas aéreas? Porque al final de cuentas es algo sobre lo que no tienes control. Entonces, eso es lo que más preocupa, el cómo y cuándo, cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Independientemente que estamos en una zona que no es afectada directamente, pero tal vez los sonidos es a lo que uno no está acostumbrado y eso golpea bastante emocionalmente”, finalizó.

Por ahora, la costarricense y otros compatriotas se mantienen en Qatar, en diversos hoteles, a la espera de que se normalice la situación para poder regresar a casa.