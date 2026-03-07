Tica repatriada desde Medio Oriente: "No sabes si en algún momento te puede caer algo desde el cielo"

Un grupo de costarricenses atrapados por el conflicto en Medio Oriente comenzó a salir de la región con apoyo de la Cancillería.



Dos de ellas relataron a Telenoticias las horas de angustia que vivieron debido a los bombardeos: estruendos en el cielo, noches de incertidumbre y la urgencia por abandonar el lugar marcaron los días de decenas de compatriotas.



De acuerdo con la Cancillería, al menos 30 costarricenses lograron salir de distintos emiratos rumbo a Europa.



Tal es el caso de Diana Borges, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, quien reside en Dubái desde hace dos años tras aceptar una oportunidad laboral. Ella narró los momentos de tensión que vivieron desde el sábado, cuando comenzaron los ataques. El cierre del espacio aéreo y la cancelación de vuelos complicaron los esfuerzos por salir de la región.

"Ese mismo sábado se escuchó un estruendo mucho más fuerte de lo que escuchamos en el día, lo que causó mucha tensión; me asomé por el balcón y detecté en el área de la palmera de Dubái mucho humo, fue un dron", contó Borges.



Gracias al apoyo de las embajadas, poco a poco se ha logrado evacuar a los ticos de las zonas de riesgo. Diana ya se encuentra de camino a Costa Rica.



Mientras tanto, Diela Vargas, vecina de Turrialba, relató los momentos de angustia que enfrentó durante la última semana, luego de ser sorprendida por los bombardeos en Dubái, apenas dos semanas después de haber llegado a Medio Oriente.

"Las noches más difíciles fueron el sábado y domingo; fue díficil, la realidad de que un latinoamericano no está acostumbrado a esta realidad militar, a escuchar bombas y seguridad aérea. Escuchar las alarmas, los bombardeos es algo que me generó crisis nerviosa; no sabes si en algún momento te puede caer algo desde el cielo", acotó Vargas.



Las autoridades costarricenses han coordinado distintas gestiones para facilitar la salida de los nacionales hacia terceros países, desde donde puedan continuar su viaje de regreso a Costa Rica. Sin embargo, la tarea ha sido compleja.



De acuerdo con la Cancillería, alrededor de 197 costarricenses residen de forma permanente en los Emiratos Árabes Unidos.

