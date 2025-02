Tica pierde pierna tras sufrir atropello en Las Vegas

Por Elías Alvarado.

Digna Laguna, vecina de Desamparados, de 32 años, perdió una de sus piernas mientras caminaba por las calles de Las Vegas, Estados Unidos.

El accidente ocurrió el jueves de la semana anterior, cuando la costarricense vacacionaba junto a su pareja, Yorleny Calderón.

Ambas fueron embestidas por un vehículo conducido por un hombre que se dio a la fuga y ahora es buscado por las autoridades estadounidenses.

“Yo volví a ver a Yorleny y pensé que estaba muerta porque no reaccionaba, yo no me podía levantar para verla. Yo me volví a ver el pie y dije: este pie me lo van a amputar, porque yo trabajo en esto, soy enfermera, estoy acostumbrada a esto, pero vivirlo uno es diferente”, aseguró desde el hospital en que permanece internada.