Tica es designada como la primera Latina experta en Chatbots

La costarricense Trilce Jirón Garro, mercadóloga en el ámbito de las automatizaciones de chat y “consumer journey”, se convirtió recientemente en la primera latina nombrada experta por una empresa Forbes Rising 20 en Chatbots. Este logro llega tras ser también la primera latina panelista en la Conferencia Conversations, que se llevó a cabo el pasado 2020.



Este nombramiento representa que Jirón formará parte, junto a otras colegas estadounidenses, del grupo de 10 especialistas convocados para los videos educativos de ManyChat, y que tendrán como propósito educar a las personas para que sepan cómo utilizar y programar los ChatBots.

Su experiencia con esta herramienta tecnológica inició en el año 2017, cuando la especialista nacional comenzó a utilizar la plataforma ManyChat –la más grande a nivel mundial y usada por más de 2 millones de empresas en 190 países– en su agencia TBS Marketing para clientes como Gold’s Gym, La Repa de Sueños, Hoteles Selina, CID Gallup y World Gym, entre otros, diseñando estrategias automatizadas que brindan información rápida, asignan al agente de ventas, y se ligan a los CRM para llevar trazabilidad de los prospectos de manera inmediata.

“En TBS no nos interesa que nuestros clientes generen likes, queremos generarles ventas. Un anuncio puede verse precioso y tener miles de comentarios, que, si estos no son contestados al segundo, si no sabemos qué agente atiende a cada usuario, o en qué etapa del proceso de venta están dichas consultas, solo estamos gastando dinero en redes. Nada nos frustra más que una página web con un e-commerce perfecto, y un servicio al cliente malo”, expresó Jirón.

La costarricense, cuyas estadísticas de 11,500% y 6,000% de retorno de inversión (ROI) en campañas digitales para empresas nacionales la catapultaron a obtener el título de Educadora Oficial para ManyChat, asegura que ha sido difícil luchar contra el estigma que tienen los bots en el país, ya que las compañías están acostumbradas a sufrir automatizaciones cíclicas que frustran al usuario y, peor aún, a utilizar anuncios en redes que usan segmentaciones como “mujeres de X a Y edad en el área de San José”, lo que ocasiona pérdidas económicas.

Dos trucos que cuenta se podrán aprender con los cursos de la plataforma, son:

1- Migrar a Facebook la base de datos de compradores de su empresa, para que la plataforma busque a los usuarios más similares y no pierda su tiempo segmentando a mano.

2- Automatizar una respuesta, “me gusta”, y mensaje privado a todos los comentarios en las publicaciones de su empresa en Facebook, y prontamente automatizar tanto Instagram como WhatsApp.

“Un bot tiene que ser un puente entre respuestas rápidas y un agente de ventas. Todos los bots creados para estrategias de mercadeo en TBS son básicamente asistentes virtuales. Entretienen al cliente, muestran la personalidad de la empresa, asignan a un vendedor, consultan lo que ventas necesitan saber para atender de una mejor manera y dejan de joder”, explicó la mercadóloga.

Para comenzar a aprender, las personas tan sólo deben ingresar al link https://manychat.com/resources/video-course y seleccionar la lección que desean realizar de manera 100% gratuita, siendo lanzadas lecciones nuevas en las próximas semanas además de las ya existentes. Dado que los cursos enseñan a utilizar la plataforma desde 0, no existe ningún requisito para tomarlo.

Para aprender más del sistema que ha brindado retribuciones en los miles porciento a otras empresas nacionales, pueden ingresar a la página web www.tbs.marketing, o a las redes sociales de la empresa en Facebook e Instagram con el nombre TBS Marketing.