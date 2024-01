Tica en Ecuador: “Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar”

“Estamos lejos de donde están pasando los incidentes; por el momento, nos sentimos seguros acá, no hemos tenido como ningún tipo de incidente por violencia ni mucho menos, pero ya hay negocios que han cerrado, hay otros que no.

“Estamos a la espera de qué va a pasar, no queremos tampoco buscar, salir o hacer muchas cosas, sino más bien quedar dentro de los hoteles y tener cosas aseguradas, comida para hoy y mañana en la mañana, porque no sabemos”, relató Carla López Argüello.

López explicó que algunos amigos se fueron hacia Guayaquil porque tenían sus vuelos para Costa Rica o diferentes partes de Centroamérica, “unos lograron irse temprano y no pudieron llegar, los redirigieron hacia otro hotel con cortina metálica por la amenaza de coches bomba en el aeropuerto”.