Tica denuncia acoso sexual en vuelo de Iberia hacia Madrid y critica falta de acción

Una pasajera costarricense, a quien llamaremos María por motivos de seguridad, denunció haber sido víctima de acoso sexual durante un vuelo de Iberia (IB6314) que partió de San José, Costa Rica, con destino a Madrid el 2 de septiembre de 2024.



Según relató a Teletica.com, un hombre de unos 60 años que estaba sentado junto a ella comenzó a masturbarse durante el vuelo. A raíz de ello, acudió a la tripulación para pedir ayuda; sin embargo, denuncia que no tomaron la situación con la seriedad que ameritaba.

“Tuve una experiencia muy fea con Iberia”, comentó María, de 31 años. “El hombre a la par mía se estaba masturbando. Tuve que pedir que me cambiaran de asiento porque no quería volver a sentarme junto a él", dijo.

Ella viajaba en el asiento de la ventana, notó que el hombre se desabrochaba los pantalones bajo la cobija. Inicialmente, pensó que solo buscaba estar más cómodo, pero pronto confirmó que se estaba masturbando. "Me asusté, pero cuando lo vi, confirmé lo que estaba haciendo", agregó.

En su intento por salir del asiento para buscar ayuda, el hombre, quien le estaba bloqueando la salida al pasillo, se levantó dejando sus nalgas al aire, lo que incrementó la angustia de María.

María se dirigió hasta encontrarse con un miembro de la tripulación, a quien le relató lo que acababa de ocurrir. Para su sorpresa, el empleado de Iberia no se mostró alarmado y le insinuó que debía regresar a su asiento, ya que "el avión estaba lleno".

"Corrí hasta donde los tripulantes y denuncié lo que estaba pasando, pero me dijeron que necesitaban más evidencia", explicó la pasajera. Incluso, les indicó que si era necesario, hacía el viaje de pie para evitar sentarse nuevamente al lado del hombre. Finalmente, otro tripulante intervino e intercambiaron su asiento con otro pasajero, quien se sentó al lado del hombre durante el vuelo.



Según el testimonio de María, la aerolínea no tomó medidas inmediatas y, al llegar a España, descubrió que las leyes locales no tipificaban como delito el comportamiento que denunció, ya que no era menor de edad. "Me sentí muy incómoda por todo lo que pasó y más al saber que no existen protocolos claros para manejar estos casos", afirmó.



María presentó una queja formal a Iberia y una denuncia en la Policía Nacional de España, pero asegura que la respuesta fue insuficiente, pues le indicaron que masturbarse en un lugar público no está tipificado como delito en el país europeo. De hecho, desde el gobierno español se han hecho algunos esfuerzos por modificar la ley, pero han sido infructuosos.

Denuncia en Iberia.

"En Iberia me dijeron que esperaban que tuviera mejores vuelos en el futuro, pero no hicieron nada más. Y en la policía que el caso se iba a archivar porque no era delito", manifestó la costarricense.

Denuncia en Policía Nacional de España. Ante las consultas de este medio, Iberia España emitió una declaración en la que explicó que, tras la denuncia de la pasajera, se activó un protocolo que incluyó el cambio de asiento de María y una vigilancia constante tanto sobre ella como sobre el pasajero señalado.



La aerolínea afirmó que, tras un primer aviso al hombre, se consiguió controlar la situación y garantizar la seguridad de todos los pasajeros, razón por la cual decidieron no involucrar a las autoridades. Ante las consultas de este medio, Iberia España emitió una declaración en la que explicó que, tras la denuncia de la pasajera, se activó un protocolo que incluyó el cambio de asiento de María y una vigilancia constante tanto sobre ella como sobre el pasajero señalado.La aerolínea afirmó que, tras un primer aviso al hombre, se consiguió controlar la situación y garantizar la seguridad de todos los pasajeros, razón por la cual decidieron no involucrar a las autoridades.





"Iberia cuenta con un protocolo para este tipo de situaciones. Se informó al comandante y se reubicó a la pasajera. Se le dio un aviso por escrito al pasajero señalado y se vigiló para evitar que se repitieran los incidentes", explicó la aerolínea.

Sin embargo, María asegura que no sintió un acompañamiento adecuado ni una respuesta eficiente.