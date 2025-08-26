Nacional
Tibás abre escuela de música gratuita para vecinos de todas las edades
Los vecinos de León XIII pueden acceder a clases gratuitas de distintos instrumentos gracias a una inversión de ₡10 millones. Todos los detalles en esta nota.
Con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a sus habitantes, la Municipalidad de Tibás puso en marcha un programa de formación musical abierto a toda la comunidad.
El proyecto, con su única sede en la León XIII, ofrece clases de violín, chelo, clarinete, saxofón, guitarra, canto y lectura musical, a cargo de seis profesores especializados (ver video adjunto de Telenoticias).
La inversión municipal alcanzó los ₡10 millones, destinados a la compra de instrumentos, y busca reforzar la prevención social al ofrecer a la población espacios para el arte y la cultura.
Las personas interesadas pueden solicitar más información al WhatsApp 8542-0000.