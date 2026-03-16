Testigo clave pone en riesgo continuidad de juicio por muerte de Nadia Peraza

El juicio por el femicidio de Nadia Peraza, que se desarrolla en el Tribunal Penal de Heredia, enfrenta la posibilidad de ser suspendido y reiniciado desde cero debido a la ausencia de una testigo clave. Se trata de una médica forense y patóloga del Poder Judicial, cuyo testimonio es fundamental para esclarecer las causas de la muerte.

La especialista no ha podido presentarse ante el Tribunal por una condición de salud relacionada con un embarazo de alto riesgo, lo que le impide asistir a rendir declaración. Su participación es considerada crucial, ya que es la encargada de detallar los hallazgos científicos del caso, incluyendo la causa de muerte, que hasta ahora se mantiene como indeterminada desde el punto de vista médico legal (ver video adjunto).

Según la normativa vigente, un juicio puede suspenderse por un máximo de 10 días. Superado ese plazo, el proceso debe reiniciarse completamente. Este escenario genera preocupación, ya que el debate oral lleva más de un mes en desarrollo y únicamente resta esta declaración para avanzar a la etapa de conclusiones.

Francisco Herrera, abogado defensor del imputado Jeremy Buzano Paisano, señaló que será necesario valorar si la testigo está en condiciones de presentarse o no, ya que de ello dependerá la continuidad del juicio. Por su parte, la representación legal de la familia de la víctima insiste en que el testimonio es indispensable para aclarar elementos técnicos del dictamen forense.

Entre los aspectos que deben ser explicados por la perito se encuentran detalles sobre el tipo de arma utilizada, así como las razones por las cuales la causa de muerte fue catalogada como indeterminada, pese a que la manera de muerte se establece como homicida.

Otro punto que añade presión al proceso es la situación legal del imputado, quien permanece en prisión preventiva desde 2024. Según la defensa, ya no sería posible extender esta medida cautelar, lo que podría derivar en su eventual liberación si el juicio no continúa.

El Tribunal reanudará la audiencia para definir si concede un plazo de espera o si se configura el escenario que obligaría a reiniciar el proceso judicial.