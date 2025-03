Testigo 7: Dos jueces narran amenazas recibidas de parte del crimen organizado

Dos jueces del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada narraron a Testigo 7 las amenazas que han recibido y por qué medios (vea video adjunto de Telenoticias).

En uno de los casos, el juez Cristian Espinoza, fue amedrentado directamente por un imputado en el juicio de Cristel Gómez, la líder criminal conocida como "La Reina del Sur".

Además, en esa ocasión amenazaron a su madre.

"He sido amenazado directamente. De manera personal, por medio de una llamada telefónica una vez. Indirectamente. Esas amenazas no se han quedado en el aire, porque eso es algo que no se puede normalizar. Todas han sido debidamente documentadas y se les ha dado el debido traslado a las entidades que correspondan", contó el decisor.