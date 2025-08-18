Tesoro de EE. UU.: Celso Gamboa sobornó a policías y funcionarios para facilitar tráfico de droga

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asegura que Celso Gamboa sobornó a policías y funcionarios del Gobierno de la República, con el objetivo de facilitar el tráfico de drogas.

Un reciente comunicado de esa instancia, en el que se anuncia su inclusión en la lista Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), arroja nuevos roles que el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública aparentemente cumplió como parte de sus vínculos con el crimen organizado.

“Como viceministro, utilizó su extensa red de contactos dentro del gobierno para obtener información sobre las investigaciones antinarcóticos en curso. Posteriormente, vendió esta información a los objetivos de esas mismas investigaciones. “Gamboa también colaboró con narcotraficantes en Costa Rica, sobornando a policías y funcionarios gubernamentales para facilitar el transporte de cocaína”, puntualiza la nota de prensa.

Esa información coincide con la incluida por la Embajada de Estados Unidos en una solicitud de detención provisional con fines de extradición y que dio pie a la captura de Gamboa, el 23 de junio pasado.

Según el voto 990-2025, emitido ese mismo día por el Tribunal Penal del I Circuito de San José y del que Teletica.com tiene copia, el gigante norteamericano logró grabar una reunión que el también exfiscal tuvo con dos fuentes confidenciales en una fecha cercana al 20 de setiembre de 2023, en la que el primero aseguró que —supuestamente— el Gobierno concedía a la organización que lideraba “acceso” para que cargamentos de cocaína ingresaran a Costa Rica, con lo que garantizaba al “100%” la recepción de la droga en el territorio nacional.

De igual manera, los documentos en poder de este medio apuntan a que dos testigos colaboradores que integraron la estructura en la que Gamboa figuraba como cabecilla señalaron a este último como responsable de “trabajar” con el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y otras autoridades policiales no detalladas “para garantizar el tránsito seguro de los cargamentos de cocaína” en Costa Rica, así como para garantizar que los miembros de la organización no fueran “objeto de persecución”.



El exmagistrado es requerido por aparente tráfico internacional de drogas en Estados Unidos y actualmente descuenta dos meses de detención provisional en virtud de la solicitud de extradición que estudia el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

Sin embargo, la nota de prensa publicada este lunes por el Departamento del Tesoro apunta que Gamboa, a través de una extensa red de contactos que hizo por los diferentes puestos que ocupó en el área de seguridad, conseguía datos sobre investigaciones antinarcóticos en curso, para luego venderla a los objetivos de las mismas. Uno de los aparentes beneficiarios de esas informaciones —según el comunicado— es Alejandro Arias, alias “Diablo”.

Precisamente, este narcotraficante, vinculado además con homicidios y robos, consiguió de esta manera evitar su captura, hasta ganarse el título del "fugitivo más buscado de Costa Rica", como señala el Gobierno de Estados Unidos.

Sus nexos con el narcotráfico, sin embargo, van más allá, pues el exmagistrado también fue vinculado en el comunicado con Gilbert Bell (conocido como "Macho Coca"), Alejandro James ("Turesky") y Edwin López ("Pecho de Rata").

Todos ellos fueron señalados como "notorios narcotraficantes costarricenses" en la nota de prensa del Tesoro.