Terraplén mata a trabajador que realizaba labores de alcantarillado en Belén

Un trabajador que realizaba labores de alcantarillado en Belén de Heredia, este jueves, murió tras quedar atrapado por un terraplén.

La alerta ingresó al Sistema de Emergencias 9-1-1 pasadas las 2 p. m. El hecho ocurrió frente al negocio La Casona del Pollo.

Según el reporte oficial, "se trata de una emergencia en una zona de trabajos pluviales que se realizaban sobre vía pública".

Los cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento de una persona, mientras que se activó un operativo de rescate para poner a salvo a otras dos.

"Uno de ellos (trabajadores) se encuentra atrapado y fue ubicado sin signos vitales. Los otros dos pacientes están siendo valorados por el personal de emergencia", detalló la Cruz Roja Costarricense.



El Cuerpo de Bomberos movilizó su Unidad Operativa de Búsqueda y Rescate Urbano, mientras que la Cruz Roja respondió con vehículos básicos y avanzados, así como la Unidad Especializada de Primera Intervención.



