Terapia en medio del bosque y otras opciones atraen a miles de turistas a Costa Rica

Aguas termales con tratamientos, terapias y caminatas en medio del bosque o un simple baño en las playas de Costa Rica son tesoros para los compradores internacionales del sector turismo.

Así se evidenció en la Expotur 2026, que concretó 4.200 citas de negocios con proveedores nacionales.

40% más de citas

Según los organizadores, en la edición 2026 de Expotur, las citas entre empresarios turísticos nacionales con compradores internacionales, mayoristas, agentes de viajes y asesores de viajes internacionales crecieron un 40% en relación con el 2025.

Los empresarios reconocen que Costa Rica los atrae por su variedad y calidad en los servicios turísticos.

“Los procesos de selección de esos compradores fueron muy rigurosos y trajimos 150 compradores para entrar en contacto con 140 proveedores de actividades turísticas y eso definitivamente nos enorgullece y nos da una oportunidad única de seguir creciendo como destino turístico”, comentó Ireth Rodríguez, jefa de Promoción, segmento vacacional del Instituto Costarricense de Turismo, (ICT).

Los compradores internacionales destacan que cada vez que visitan Costa Rica en busca de ofertas, encuentran innovación y alta calidad en medio de las riquezas naturales y destinos que ofrece el país.

“Definitivamente, nuestros empresarios son muy creativos, muy profesionales y están buscando innovación en la oferta de producto que tienen para este cliente, ese cliente que viaja con un propósito”, agregó Rodríguez.

Motor para la economía

La Expotur la organiza la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo,(Acoprot), que celebra la consolidación de 4.200 citas, lo que significa la posibilidad de más negocios turísticos para Costa Rica.

“Para este país mejorar esta economía y mejorar la afluencia de turismo hacia Costa Rica. Esto no se logra si no es con una organización como la que tiene Acoprot con el sector privado y el sector público”, explicó Yadira Simón, presidenta de Acoprot.

Finalizada la Expotur 2026, ahora se espera que estas 4.200 citas se concreten en negocios que mejoren la economía del sector turismo y del país.