“¿Tengo que esperar a que me maten?”: Mujer que denunció a su expareja rompe el silencio

Una mujer que denunció a su expareja por violencia doméstica es una de las víctimas del ataque con una bomba molotov, ocurrido el fin de semana anterior, frente a una casa en Escazú.

La mujer conversó con Telenoticias sobre su caso y el temor que dice sentir, tanto por su seguridad como la de su familia.

“Yo lo quise dejar y él me amenazó y me dijo que yo no era la que decía cuándo yo podía terminar la relación, él era el que decidía cuándo me dejaba a mí.

“El claro me lo dijo, y presenté el video donde él me dice: ‘Usted no entiende que yo a usted nunca la voy a dejar tranquila porque yo siempre voy a tener el control sobre usted', ahí fue donde todo comenzó, cuando yo lo dejo a él y le pongo la orden de restricción, ahí empezaron todos los atentados”, aseguró.

La víctima aseguró que fue incluida en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos y que por esa razón perdió su trabajo e incluso tuvo que cambiarse de casa.

“¿Qué más falta? ¿Cómo no hay mano dura? Entonces tengo que esperar a que venga y me mate, lo que estamos tratando de evitar es que haya un femicidio, pero uno solo dice ¿qué más falta que pase para que haya un alto de verdad? ¿Cuánto tengo que esperar para una audiencia? ¿Tengo que esperar que me maten para que ya todo termine?”, aseveró.

Los sujetos detenidos tras ese ataque permanecen en prisión preventiva.