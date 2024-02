“Tener una pulpería no es sinónimo de mala administración”, reclaman a presidente del AyA

"Tener una pulpería y no un supermercado no es sinónimo de mala administración empresarial, más bien es ajustarse a la realidad del entorno y hacer un trabajo no menos digno que el de los funcionarios públicos como usted.



"Respetamos y valoramos la libertad de expresión en el país; sin embargo, vemos con suma preocupación que funcionarios públicos, quienes se deben a la ciudadanía, emitan este tipo de apreciaciones, que denigran a un gremio que merece todo el respeto de la sociedad", señala el comunicado de la cámara.