“Tenemos tractores para inundar San José de maquinaria”, dice dirigente agro

Este miércoles, el sector productivo del país tomará las calles de San José para manifestarse en contra del tipo de cambio del dólar y la política monetaria que, insisten, defiende el Banco Central y el gobierno de Rodrigo Chaves.



La manifestación está programada para iniciar a las 9 a. m. desde el parque de La Merced, pasará por las oficinas del Central y el Ministerio de Hacienda, y terminará en la Plaza de la Democracia, justo a la par de la Asamblea Legislativa.

A la manifestación están citados, además del sector agro, representantes del sector exportador, servicios, turismo y construcción, entre otros.

El movimiento también servirá para honrar a los agricultores en su día, por lo que parte de esa representación será el desfile de maquinaria proveniente de todo el país.

El dirigente dijo que ya tienen estimaciones de cuántas personas podrían convocar para hoy, pero que esperará al inicio de la marcha para hacer un “cálculo visual”.

“Nuestro propósito es buscar un equilibrio entre la inflación y la producción, un equilibrio para que todos podamos salir adelante, no como hoy que todos los días hay despidos que es algo que no se dio ni en la pandemia, porque ahí el sector productivo hizo ese gran esfuerzo, sostuvimos la exportación, la producción interna, no hubo despidos en la agricultora, pero ahora tenemos miles de personas sin trabajo y esto seguirá.