"Tenemos que investigar", dice fiscal ante supuesto control de "Diablo" sobre policías

La única manifestación hecha por Alejandro Arias, conocido como "Diablo", tras su detención el pasado viernes, ya es objeto de una investigación del Ministerio Público.

El fiscal general Carlo Díaz así lo confirmó la tarde de este martes ante consulta de Telenoticias.

"Tenemos que investigar y fundamentar con pruebas", indicó.

El despacho del jefe del Ministerio Público agregó por escrito que las afirmaciones no se persiguen en un expediente específico, sino como parte de las que se tienen en curso en contra de este sujeto. De encontrarse algún indicio, se valorará su incorporación a alguna sumaria o la apertura de una nueva.

El propio jefe del Ministerio Público reveló en entrevista con este medio que el que fuera el criminal más buscado del país señaló tras su captura que "él tenía el control de gran parte de la Fuerza Pública". Más adelante aseguró que se trataba de "algunos oficiales".

"Esto no nos extraña porque incluso muchas personas en la comunidad y en la zona de Guápiles hacen siempre ese tipo de manifestaciones, de que él (Arias) se movía a placer en la zona porque contaba con la ayuda de la Fuerza Pública", añadió el fiscal.

La cabeza del Ministerio Público apuntó que la misma situación ocurre en cuanto a presuntos favorecimientos de parte de uniformados, como los que se detallan en el expediente 21-000115-0622-PE del caso policialmente conocido como "Colorado".

Esa causa menciona al menos dos incidentes en los que supuestamente se alertó a miembros de la banda dirigida por Arias sobre un operativo en octubre de 2021, así como otro en el que incluso se ocultó droga y un arma en mayo de 2022.

