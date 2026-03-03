Tendido eléctrico a baja altura pone en riesgo a conductores en San Sebastián

Un tendido eléctrico a baja altura provocó una emergencia la madrugada de este martes en la rotonda de San Sebastián, en San José, luego de que un tráiler quedara enredado en los cables y derribara dos postes. El incidente mantiene sin servicio eléctrico a la zona y con cierre parcial del paso vehicular.

El hecho ocurrió a las 3:12 a.m., cuando el conductor del vehículo pesado transitaba por la salida que comunica hacia Cristo Rey y el centro de San José. Según versiones en el sitio, los cables habrían estado más bajos de lo habitual desde la tarde del lunes (ver video adjunto en la portada).

De acuerdo con funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), dos postes resultaron dañados y el cable primario —que además es subterráneo— quedó completamente destruido, por lo que deberá ser reemplazado. Las labores se extenderán durante varias horas y no se descarta que el servicio eléctrico y el tránsito permanezcan afectados hasta la noche.

Advertencia previa

El sacerdote de la iglesia de San Sebastián, Marcos Morales, relató que el lunes, cerca de las 4:00 p.m., un vehículo pesado ya había quedado enganchado en el tendido eléctrico.

“Ayer en la tarde llamamos a emergencias porque un camión quedó pegado en los cables. Vinieron, recogieron un poco el tendido, pero algunos postes quedaron falseados”, explicó.

Durante la madrugada, tras escuchar un fuerte estruendo y observar chispas y descargas eléctricas, salió a verificar la situación y colaboró colocando conos para alertar a los conductores.

El chofer del tráiler, identificado como Bayron Rodríguez, aseguró que no logró visualizar el tendido a baja altura debido a la oscuridad.

“Yo venía normal y escuché el estruendo, vi chispas y sentí que los cables frenaron el camión. Fue solo el susto, gracias a Dios”, comentó.

El conductor no sufrió lesiones.

Tránsito congestionado y paradas deshabilitadas

El cierre abarca aproximadamente 100 metros frente a la iglesia de San Sebastián, obligando a los conductores a continuar hacia el sector de Los Hatillos. Esto ha generado congestión en la carretera de Circunvalación y en la rotonda.

Además, las paradas de autobús en el área fueron deshabilitadas temporalmente.

Las autoridades instan a los conductores a tomar rutas alternas mientras avanzan los trabajos de reparación y restitución del servicio eléctrico.