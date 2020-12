Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads, Social Selling, Influencers, SEO… Hoy existen cientos de estrategias que las empresas han implementado en sus canales digitales para incrementar sus ventas, pero ¿cuáles son esas tendencias que realmente harán crecer a los negocios en el 2021?



De acuerdo con Luis Piedra, CEO de Innova Marketing Solutions, la respuesta a esta pregunta es Ninguna y Todas. La regla general para este 2021 será que antes de que las empresas evalúen cuál es la fuente de tráfico ideal para atraer a sus clientes potenciales y conectar con sus productos y servicios, primero piensen en qué es lo que realmente va a generar mayor valor a sus prospectos para destacar entre la oferta que existe actualmente en el mercado.

“El mundo digital no deja de evolucionar, y para este 2021 existen múltiples estrategias para que las empresas conozcan a sus clientes potenciales a profundidad y logren un verdadero acercamiento de ellos con su marca. Desde que comenzamos a apoyar a las organizaciones a crecer, sabíamos que el Inbound Marketing se iba a convertir en la metodología más efectiva para lograr una relación con los clientes que va más allá de la venta” explicó Piedra.

De hecho, un estudio de la Invespcro afirmó el 82 % de los negocios que utilizan marketing de contenidos e Inbound Marketing tienen retornos inversión (ROI) positivos y estas estrategias les representan un ahorro importante, pues los leads obtenidos, son 61 % menos costosos que los derivados de campañas tradicionales.

Pero, ¿Qué es el Inbound Marketing?

Se trata de una metodología que utiliza contenidos para que las empresas atraigan visitantes a su sitio web, interesados en sus productos y servicios para luego convertirlos en compradores potenciales y posteriormente en clientes satisfechos y felices.

“El Inbound toma como base, los datos y cifras que indican el comportamiento de tu audiencia para crear planes de acción comerciales efectivos, y se apoya en recursos como blogging, Calls To Action, landing pages, formularios, ofertas Premium, videos, email marketing, redes sociales, ads, entre otros”, indicó Piedra.

Así, el experto también resaltó que cualquier empresa mediana o grande que en este momento no esté considerando implementar esta estrategia a partir del 2021, debe empezar a hacerlo ahora mismo, si quiere lograr un verdadero crecimiento. No obstante, insistió en que no se trata solo de tomar la decisión, sino que existen una serie de puntos clave que los gerentes y empresarios deben seguir para que las campañas de Inbound sean efectivas.

“El primer elemento importante es el entendimiento. Los profesionales deben tener una comprensión profunda de su audiencia objetivo y su comportamiento, para saber exactamente a quién están dirigiendo su mensaje, de qué manera hablarles, qué recursos útiles ofrecer y qué pasos seguir para lograr la conversión”, indicó el vocero.

Igualmente, es muy importante que la estrategia tenga consistencia, pues las campañas deben ejecutarse de manera continua y analizada para que lleguen a dar los resultados planteados; “esta metodología no funciona si comienzas y luego te detienes, los casos de mayor éxito mantienen una consistencia por años para obtener la reputación que se desea entre la comunidad digital”.

La calidad de los contenidos también es clave para lograr que los visitantes comiencen a ver a la marca como un referente, regresen al sitio web, descarguen los recursos, compartan las publicaciones y hagan referencia a los blogs de la empresa.

Una estrategia integral de inbound requiere de muchos procesos que deben estar engranados, como redacción de contenido, optimización, promoción, relaciones públicas digitales, entre otros. Es importante que cada uno de estos aspectos sea supervisado y analizado.

Sumado a esto, se requiere de un set completo de herramientas que aseguren que el trabajo que se está haciendo está siendo efectivo y va por el camino correcto. Por ejemplo, selección de palabras claves, rendimiento en las redes sociales, planificación de email marketing, analíticas de tráfico web, y plataformas como HubSpot, que ayudan a integrar todas estas iniciativas en un Hub que incluye CRM, Marketing, Ventas y Atención a Clientes.

Finalmente, el experto aseguró que este tipo de estrategias deben ser lideradas en las empresas por un equipo de trabajo con suficiente experiencia y capacitadas para diseñar y ejecutar cada parte del proceso. Para más información puede visitar el siguiente enlace: www.innova-ms.com