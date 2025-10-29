Temen que lluvias en Guanacaste se intensifiquen durante las próximas horas

Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de que las lluvias sobre la provincia de Guanacaste se intensifiquen en las próximas horas. El mal tiempo ha provocado ya varias inundaciones, principalmente en el cantón de Santa Cruz (ver video adjunto).



De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las precipitaciones son producto de los efectos indirectos del huracán Melissa, que actualmente se ubica en el mar Caribe.



Imágenes divulgadas por Telenoticias muestran varios sectores afectados, donde el nivel del agua alcanzó alturas considerables y causó daños importantes en viviendas y vehículos. Algunos vecinos aseguraron que no recuerdan haber vivido una situación similar en el pasado.



El IMN advirtió que las lluvias podrían mantenerse durante las próximas horas, por lo que los albergues permanecerán abiertos como medida preventiva.



Además de Santa Cruz, se reportan afectaciones en otras localidades cercanas a la península de Nicoya, donde las cuadrillas de emergencia continúan valorando los daños.



​