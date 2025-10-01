Televisora de Costa Rica aclara información tergiversada del Micitt y responde a nuevos ataques

Ante las informaciones distorsionadas y nuevos ataques por parte de la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Televisora de Costa Rica aclara a la ciudadanía (ver video adjunto):

1. Que todas las empresas de televisión y de radio de Costa Rica pagan el mismo monto. Repretel, Trivisión, Opa, todas pagan lo mismo que Canal 7. Sin embargo, el gobierno ataca solamente a Televisora de Costa Rica, como si pagara menos. ¿Por qué? Porque el ataque no se trata del canon. El canon es solo un argumento cómodo que se usa para atacar a un medio de comunicación por ser libre e independiente. Tan claro como que durante su campaña, el Presidente prometió destruir a Canal 7.

2. El gobierno presenta como un logro y mérito suyo el sacar a concurso las frecuencias de radio y TV mediante una subasta, diciéndole a la gente que están poniendo orden. Esto es falso. La verdad es que es su obligación legal hacerlo, porque vencían los plazos de las concesiones actuales y por consecuencia de la Ley General de Telecomunicaciones. Por otro lado, hay que aclarar que la subasta es para comprar el derecho de usar las frecuencias, lo cual es distinto del canon. La subasta debió hacerse desde el año 2024, pero no se ha realizado por ineficiencia del gobierno.

3. Televisora de Costa Rica celebra el inicio del procedimiento que dará seguridad jurídica, frente a las amenazas que se han hecho de un posible apagón de la radio y la TV, y anunció que participará conforme establece la ley.

4. Como parte de esta campaña de desprestigio, se ha querido insinuar que ha habido “favores”, “arreglos por debajo de la "mesa" o "estafas al pueblo". Eso es absolutamente falso. Televisora de Costa Rica obtuvo su concesión de manera legal y la ha operado en estricto apego a la ley. Si la Ministra tiene conocimiento de algo indebido o ilegal, como funcionaria pública está obligada a denunciarlo, “en voz alta” y sin miedo.

Televisora de Costa Rica mantiene su compromiso con los hechos y con la verdad. Único y verdadero límite frente a la mentira y la manipulación.

Porque el derecho a la verdad le da fuerza a la libertad. Que la desinformación nunca nos divida. La verdad nos da libertad. Libertad para siempre.