Teletón sale al paso de denuncias hechas por Gonín

La organización de la Teletón Costa Rica respondió esta tarde a las denuncias de malos tratos hechas en redes sociales por el cantante costarricense Gonín, quien abandonó el evento la noche del sábado sin presentarse.



En un comunicado de prensa, el Club Activo 20-30 Internacional de San José aseguró que “cada minuto cuenta” en un evento de recaudación como este y que, con eso en mente, fue que se tomaron decisiones que generaron retrasos.

Esas palabras llegan luego de que Gonín, hermano del también artista Tapón, explicara en sus redes sociales que abandonó la actividad sin cantar, molesto por el trato que él y otros artistas nacionales recibieron.

“Tuve un evento en Puriscal y salí corriendo de ahí, ni fotos me pude tomar con algunas personas porque tuve que correr para llegar a tiempo antes de las 10 pm porque a las 10 30 estaba programada mi presentación junto a mi colega Killa el cual es testigo de lo que digo, cuando llegué me hicieron echado de un sector porque era de "Los artistas internacionales" los cuales tenían muy buena comida que los nacionales obvio no teníamos.