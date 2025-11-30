Teletón no alcanzó la meta de ₡600 millones

La Teletón 2025 cerró sin alcanzar la meta de ₡600 millones que pretendía la organización.

Al término del evento televisivo, que a eso de la medianoche del sábado puso fin a dos días de transmisión, se reportaron poco más de ₡419 millones recaudados.

Sin embargo, en un corte posterior durante la madrugada, la organización registró ₡504.734.806.

Para este año lo recaudado busca ayudar a fortalecer el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, específicamente su hospital de día y el área de rehabilitación funcional.

El evento, que se inició el viernes, tenía este año como reto adicional el calendario, puesto que no se realizó en diciembre como acostumbra, un mes en el que la población trabajadora ya tiene el aguinaldo en su bolsillo.

La organización invitó a todos aquellos que deseen ayudar a hacer su donación de diferentes formas:

Puede realizar un SINPE Móvil al número 8755-2030 o visitar el sitio web www.ayudateleton.com.

También puede enviar un SMS al 2031 para donar ₡2.000; al 2030 (₡5.000); 2033 (₡6.000) y 2034 (₡10.000).

Además, escanear los códigos QR en medios oficiales y productos Teletón en supermercados y tiendas aliadas.