Teletón avanza lento hacia meta de recaudar ₡600 millones

Al ser las 6 p. m., la Teletón 2025 contabilizaba ₡134.210.509 de los ₡600 millones que espera recaudar antes de que el reloj dé la medianoche de este sábado.



La organización avanza lento hacia el objetivo de ayudar a fortalecer el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, específicamente su hospital de día y el área de rehabilitación funcional.

El evento, que arrancó este viernes, tenía este año como reto adicional el calendario, puesto que no se realizó en diciembre como acostumbra, un mes en el que la población trabajadora ya tiene el aguinaldo en su bolsillo.

Si usted aún no aportado su granito de arena para esta causa, todavía puede hacerlo de diversas formas:

Puede realizar un SINPE Móvil al número 8755-2030 o visitar el sitio web www.ayudateleton.com.

También puede enviar un SMS al 2031 para donar ₡2.000, al 2030 (₡5.000), 2033 (₡6.000) y 2034 (₡10.000).

Además, escanear los códigos QR en medios oficiales y productos Teletón en supermercados y tiendas aliadas.