Teletica entona el Himno Nacional de la mano de la niñez costarricense

Este domingo 14 de setiembre, a las 6:00 p.m., Teletica reunió a un grupo de niños y niñas en las afueras de sus instalaciones en Sabana Oeste para rendir homenaje a la patria mediante el tradicional canto del Himno Nacional.

En el marco de los 204 años de Independencia de Costa Rica, el coro infantil “Laus Deo Junior y Music Forever” interpretaron con solemnidad las notas escritas por Manuel María Gutiérrez y musicalizadas por José María Zeledón, en un acto que refleja la continuidad de nuestros valores patrióticos en las nuevas generaciones.

Simultáneamente, los televidentes pudieron acompañar este momento emblemático desde distintos puntos del país, como las Ruinas de Cartago, y seguir el paso de la Antorcha de la Independencia por el Parque Central de San José.

“Es un buen día para recordar que la libertad que hoy celebramos la forjaron quienes nos precedieron. Ahora, somos custodios de ella, llamados a transmitirla para que prevalezca en las futuras generaciones”, afirmó René Picado Riba, Presidente Ejecutivo de Teletica.

El acto del canto del Himno Nacional desde la fachada de Teletica se enmarca dentro de las iniciativas con las que la compañía celebra, junto a los costarricenses, el mes de la Patria, bajo el lema “Libertad para Siempre”.

El coro Laus Deo Junior cuenta con el respaldo de su versión adulta, Laus Deo, que celebra su 25 aniversario. Los niños y niñas que lo conforman, con edades entre 5 y 12 años, reciben formación musical integral en canto, ensamble coral, banda e instrumentos. Para más información, pueden comunicarse al 7274-7810.

¡Felices 204 años de vida independiente, Costa Rica!