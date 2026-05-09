Telenoticias recibe reconocimiento por cobertura en vivo de mortal accidente en Palmares

Durante la reunión anual de la Alianza Informativa Latinoamericana, celebrada en Guatemala, el noticiero de Telenoticias fue galardonado con una mención de Honor en la categoría Última Hora.

El reconocimiento se otorgó por la cobertura en vivo realizada meses atrás del accidente mortal en el que falleció una asesora de Eliécer Feinzaig, entonces candidato presidencial y diputado, quien resultó herido en el mismo hecho.

Las televisoras socias de la Alianza realizan cada año un análisis de las coberturas más relevantes y distinguen aquellas que destacan por su rigor y oportunidad informativa. En esta ocasión, Telenoticias fue reconocido por la calidad y el impacto de su transmisión en vivo.

En el evento estuvieron presentes los colaboradores Jason Gómez Solís y Alexánder Otárola Cortés, quienes recibieron el reconocimiento en representación del noticiero.