Técnicos vs. jugadores: Este es el debate en la Primera División

El nuevo debate del fútbol de Primera División envuelve una crítica de los entrenadores a los jugadores. La palabra “actitud” estuvo muy pronunciada en los últimos días de parte de estrategas a sus futbolistas.

La más fuerte, quizás, fue la del estratega Minor Díaz, hoy al frente de Sporting FC tras la derrota frente a Saprissa (4-0).

“Me preocupa, aunque sea mi primer partido, porque veo un camerino sin ambición de nada. Se los acabo de decir, es un camerino sin hambre. (…) Con todo lo bueno que tiene Sporting para poder trabajar, y vemos un equipo como el de hoy. Es muy duro. Hay abundancia en Sporting (de condiciones), pero yo fui jugador y sé cuando no hay actitud”, criticó Díaz tras su primer partido en Primera con Sporting FC.

También fue el turno del experimentado Hernán Medford, tras el empate 2-2 contra San Carlos en el estadio Carlos Ugalde.



“Solo con la calidad no se puede. Luego viene un equipo y te gana. Eso nos pasó en Panamá: por la actitud nos pasaron por encima. El jugador debe ser consciente de que hay que cambiar eso, porque calidad tenemos, pero con calidad no alcanza. La calidad debe ir acompañada de la actitud", señaló Medford.



Incluso, Medford se refirió a cómo podrían tomarlos los futbolistas dentro del camerino: "Si alguno se enoja, está mal, porque seguiremos en lo mismo. Si usted no tiene la capacidad de autocriticarse, será un profesional mediocre".



Por si fuera poco, el Deportivo Saprissa también acarreó focos en este tema, luego de que Esteban Alvarado brindara declaraciones tras la derrota contra Independiente en Panamá (1-0).

“Lo mencioné hace unos partidos atrás, donde me cuestionaba si era una cuestión de actitud de nosotros mismos. Lo vuelvo a repetir: aquí ganamos todos, perdemos todos. Todos somos culpables, me parece que debemos poner un poquito más”, dijo Alvarado a Panamá.

