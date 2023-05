Técnicos aseguran que detalles pesan entre rivales que se conocen muy bien

16 de mayo de 2023, 11:57 AM

Para Vargas, los márgenes para sorprender al rival son poco, pero se pueden encontrar en “jugadores que tal vez no lo vienen haciendo con regularidad, como muchas veces ha pasado”.

Me parece que ahí puede estar la clave, en alguna jugada elaborada, en alguna jugada de balón parado, alguna desconcentración, pero me parece que los equipos se conocen muy bien y no creo que haya sorpresas”, concluyó Barrantes.