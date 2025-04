Técnico de Los Ángeles FC también habla sobre el Mundial de Clubes

El técnico de Los Ángeles FC, Steve Cherundolo, respondió una pregunta sobre la posibilidad de que el club participe en el Mundial de Clubes o de que se vaya a realizar el posible repechaje ante el América de México, siempre y cuando el TAS mantenga la expulsión a León.

"No creo que la situación esté clara todavía. Hasta que la haya, no creo que sea necesario ni apropiado que hagamos ningún comentario... El tribunal de apelaciones lo resolverá primero y luego seguiremos adelante", comentó el estratega de LAFC.

Estas declaraciones se dan en medio de un contexto que genera mucha expectativa en muchas aficiones como León y América de México, Alajuelense de Costa Rica, y Los Ángeles FC y Philadelphia Union de Estados Unidos.

Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló sobre la expulsión del León de México del Mundial de Clubes y sobre los plazos que espera en que todo se defina.



En declaraciones a Los Ángeles Times, Infantino afirmó que todo está en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"Hemos tenido la decisión del Comité de Apelación de la FIFA que según los reglamentos han tomado esa decisión, ahora el caso va a proceder al TAS que va a tomar la decisión en tiempos muy rápidos, porque tenemos que seguir", comentó Infantino.



Y agregó: "Todo tiene que ser decidido en las próximas semanas para tener los 32 equipos porque tenemos 31, bueno, tenemos que ver las fechas del TAS, en las cuales no tenemos poder de decisión, mi opinión a final de abril o principio de mayo se tendría que tomar una decisión final".

Respuesta de FIFA a Teletica.com

Teletica.com confirmó este lunes directamente con FIFA que el ente rector del fútbol mundial considera hacer un repechaje entre Los Ángeles FC y el América de México.

Dado a las informaciones que circularon el fin de semana, este medio contactó a FIFA y le envió algunas consultas, incluso de sí se consideró a Alajuelense para alguna repesca.



Esta fue su respuesta:



“La FIFA confirma que está considerando un partido de repesca entre el LAFC y el Club América por el derecho a participar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, en sustitución del Club León, tras la decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA.



El LAFC participaría como subcampeón, tras el Club León, en la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, a través de la cual el Club León se clasificó. El Club América participaría como el equipo mejor clasificado en el ranking de confederaciones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, mediante el cual también se determina la clasificación.



El ganador de la repesca clasificaría a menos que los procedimientos legales dictaminen lo contrario.



Se proporcionarán más detalles próximamente”.



En el anuncio de la FIFA no se respondió si en algún momento se llegó a tomar en cuenta a la Liga o no para este repechaje.



¿Qué viene ahora?



El tema del Mundial de Clubes y si al final se concreta la expulsión del León y quien ocupe su lugar en la competencia, se definirá en los escritorios.



Este 23 de abril el TAS ya informó que es la fecha de la audiencia del caso Alajuelense vs. León, Pachuca y FIFA.