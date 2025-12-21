TEC mantiene acceso restringido a su campus tras amenazas de tiroteo

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) mantiene restringido el acceso a personas visitantes en sus campus, como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras amenazas de tiroteo registradas semanas atrás.

Estas disposiciones se aplican desde el 20 de noviembre, cuando la institución retomó la presencialidad, e incluyen el ingreso por una única entrada, la presentación obligatoria de documentos de identificación y revisiones aleatorias. Las autoridades universitarias indicaron que estas medidas se mantienen vigentes de forma indefinida.

El TEC explicó que las limitaciones presupuestarias impiden, por ahora, reanudar el acceso abierto a la comunidad externa, debido a los recursos humanos y operativos que requieren los protocolos de seguridad. Ante este escenario, la institución señaló que fue necesario priorizar la seguridad de la comunidad estudiantil y del personal, para garantizar la continuidad de las actividades académicas y administrativas.

Por estas razones, las medidas de control se mantendrán, mientras que sobre los avances relacionados con las amenazas, la universidad indicó que no puede referirse a detalles, al tratarse de una investigación en curso.

En campus como el ubicado en Cartago, era común que los vecinos utilizaran las amplias zonas verdes para caminar, hacer ejercicio o incluso andar en bicicleta, pero todo eso cambió tras el refuerzo en la seguridad provocado porque el TEC recibió una amenaza grave y explícita de un ataque armado el viernes 14 de noviembre.

Ante la situación, se activó de manera inmediata la Comisión de Emergencias Institucional y se estableció una coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Unidad de Seguridad y Vigilancia (USEVI) del TEC. Desde entonces, la universidad asegura que ha atendido la emergencia y ha comunicado oportunamente las medidas adoptadas para garantizar la seguridad.

El caso del TEC no es aislado. En las últimas semanas, se han registrado al menos tres amenazas de tiroteo en universidades públicas, entre ellas la Universidad de Costa Rica (UCR), lo que llevó al Consejo Nacional de Rectores (Conare) a emitir un pronunciamiento en el que expresó su “enérgico rechazo y profunda preocupación” por estos hechos.

En el documento, Conare calificó los incidentes como un serio atentado contra la seguridad de las comunidades universitarias y contra los principios que sustentan la educación superior pública. Recordó que las universidades estatales son espacios de pensamiento crítico, libertad académica e innovación, por lo que cualquier intento de violencia o coacción afecta no solo a estudiantes y funcionarios, sino también a la sociedad en su conjunto.

El Consejo hizo un llamado urgente al OIJ y a las autoridades de seguridad para que las investigaciones se realicen con prontitud y se determinen responsabilidades. Además, informó que trabaja en articular y optimizar los protocolos de seguridad entre las universidades estatales, con el fin de identificar buenas prácticas, compartir experiencias y avanzar hacia guías interuniversitarias de respuesta conjunta.

Las amenazas registradas en la UCR el 16 de octubre obligaron a evacuar todas sus sedes y suspender las lecciones presenciales. Todos los incidentes han sido denunciados ante la Policía Judicial, que mantiene las investigaciones abiertas.