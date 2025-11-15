TEC mantendrá cerrados sus campus hasta el próximo miércoles tras amenaza de ataque

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) anunció este sábado que mantendrá cerrados todos sus campus y centros académicos hasta el miércoles 19 de noviembre, luego de recibir una amenaza de ataque armado este viernes.

La medida busca proteger la vida e integridad de funcionarias, funcionarios, estudiantes y visitantes. Durante el cierre, el TEC continuará trabajando de forma virtual, asegurando que sus funciones académicas y administrativas no se vean afectadas.

La alerta de ataque se recibió este viernes vía correo electrónico alrededor de las 4 p. m. Según Vivian García, relacionista pública de la institución, la amenaza no precisaba un objetivo concreto ni señalaba alguna sede en particular.

Ante la situación, el TEC activó sus protocolos de seguridad y evacuó preventivamente a todo el personal y la población estudiantil.

El pasado 16 de octubre, la Universidad de Costa Rica (UCR) vivió una situación similar: se evacuaron todas sus instalaciones tras recibir por correo electrónico una amenaza de ataque armado. Según informó la Rectoría, el caso está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).