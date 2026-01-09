TEC busca desarrollar turbinas eólicas que también funcionen en terrenos bajos

Una investigación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) busca desarrollar turbinas eólicas que no solo funcionen en zonas altas, sino también en terrenos bajos del país.



Los parques eólicos en costa rica, suelen estar en zonas muy altas. Por mencionar algunos como el de Escazú, Tilarán o Los Santos.



Pensar en una turbina eólica en las zonas más bajas de las montañas suena poco eficiente. Las corrientes de viento son más inestables, por lo que una turbina ofrecería un menor desempeño. Sin embargo, justo eso es lo que buscan resolver en el TEC y ya tienen un prototipo.



En el largo plazo, el propósito es desarrollar turbinas que aprovechen aún más y mejor el recurso eólico del país.



De esta forma se podría generar energía para una comunidad o incluso un parque empresarial.

